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Два года назад действующий министр обороны Германии Борис Писториус не поверил бы, что ФРГ поставляет на Украину технику и вооружение. Он пояснил, что на любые вопросы по поводу таких поставок он ответил бы, что подобное не представляется возможным.

Однако сейчас ситуация изменилась. На конференции «Диалог Шагри-Ла» в Сингапуре Писториус отметил, что для Германии подобные изменения были не такими простыми, как может показаться со стороны.

Властям ФРГ пришлось практически полностью изменять политическую концепцию, вносить в нее несколько десятков корректив. В результате решения о поставке оружия на Украины все же были приняты.

Напомним, что Германия длительное время отказывалась поставлять в Киев танки “Леопард 2”, однако после решения Великобритании об отправке на Украину боевых машин “Челленджер” Берлин последовал ее примеру.

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