Западные страны и другие сторонние наблюдатели фактически требуют от украинской армии “блокбастер”, не понимая, что контрнаступление в сложившихся в зоне СВО условиях требует времени. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что существует несколько причин, не позволяющих Киеву быстро раскрыть весь наступательный потенциал.

Главная их них – это полное превосходство ВС РФ в воздухе, которое обуславливается и наличием большого количества современных боевых самолетов и вертолетов, и недостатком средств ПВО в распоряжении ВСУ.

Кроме того, ускорить контрнаступление не дают минные заграждения и грамотно выстроенные оборонительные линии российских войск, в которых увязают украинские подразделения. Из-за этого требуется действовать медленно, чтобы минимизировать потери и исключить моментальный провал.

“А все хотят блокбастер”, – пожаловался Кулеба журналистам американского телеканала CNN.

Напомним, многие западные эксперты отмечают, что Киеву не помогают ни западная техника и вооружение, ни обучение боевиков ВСУ в странах НАТО.