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В результате частичного разрушения дамбы Каховской ГЭС в ночь на 6 июня произошел неконтролируемый сброс огромного количества воды из водохранилища в русло реки Днепр, что привело к подтоплению населенных пунктов на левобережье Херсонской области.

Киевский режим свою причастность к разрушению дамбы отрицает, при этом западные союзники Украины начали голословно обвинять в случившейся трагедии Российскую Федерацию. По словам главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картополова, украинское руководство в угоду информационного контрнаступления совершило очередное преступление, разрушив Каховскую дамбу.

Картополов отметил, что таким образом киевский режим планирует произвести высадку своего десанта на полузатопленных островах на Днепре, чтобы объявить об очередной победе. При этом российские вооруженные силы не оборудовали свои оборонительные позиции в районах затопления, поскольку при создании линии обороны данный вариант просчитывался, резюмировал российский депутат.

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