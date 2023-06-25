На фоне мятежа Евгения Пригожина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел заседание правительства страны и дал поручение проверить готовность к возможным кризисным ситуациям и угрозам.

В президентской администрации сообщили, что до правительства Казахстана была доведена необходимость обеспечить безопасность граждан государства, а также финансово-экономическую стабильность, передает Gazeta.ru.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин связывался с главой Казахстана в субботу, чтобы обсудить ситуацию с мятежом. Токаев отметил, что это внутреннее дело России.

В настоящий момент ЧВК “Вагнер” покинула Ростов, бойцы вернулись в полевые лагеря. С Евгения Пригожина сняли все обвинения, а сам он отправился в Беларусь.