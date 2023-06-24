Глава Госдепа США Энтони Блинкен обсудил с министрами иностранных дел стран “Большой семерки” происходящее в России. Он заявил, что в сфере военной поддержки Украины ничего не изменится.

“США останутся в тесной координации с союзниками и партнерами по мере того, как продолжает развиваться ситуация”, – заявил Блинкен.

Он обсудил сложившуюся ситуация с главами МИД Канады, Германии, Японии, Великобритании, Италии и Франции, а также с главой европейской дипломатии, сообщил представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Напомним, что ЧВК “Вагнер” в ночь на 24 июня захватила штаб Южного федерального округа в Ростове. Президент России Владимир Путин заявил, что ее действия являются предательством и ударом в спину РФ, которая борется с внешними врагами. Также глава государства отметил, что все зачинщики мятежа понесут наказание.