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На двух промышленных предприятиях в Кривом Роге минувшей ночью вспыхнули сильные пожары после попадания ракет. Губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что пламя уже ликвидировано.

Он привел высказывания специалистов, обнаруживших ряд существенных повреждений на предприятиях. В результате ударов пострадали газопроводы, которые теперь потребуется восстанавливать.

Напомним, ВСУ использует многие промышленные предприятия для своих целях и именно поэтому по ним наносятся мощные удары с применением крылатых ракет и дронов-камикадзе. Так, в Одессе в ночь на 14 июня была поражена территория закрытого сейчас завода “Краян”, которую ВСУ использовали для хранения боеприпасов, вооружения и техники.

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