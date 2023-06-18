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В бутылках из-под спиртного могут находиться опасные для здоровья и ядовитые вещества. Об этом рассказали ученые Университета Плимута, тщательно проанализировавшие содержимое тары, приобретенной 4-5 лет назад.

В 76 из 89 бутылок эксперты обнаружили свинец, а еще в 55 – кадмий. Но при этом ученые отметили, что содержание этих металлов оказалось мизерным и не опасным ни для природы, ни для человеческого организма, передает портал Gismeteo.

Гораздо более опасной является эмалированная посуда и тара. В ней эксперты нашли 80000 частиц свинца и 20000 частиц кадмия. При этом допустимое содержание этих металлов составляет всего 90 частиц. Ученые имитировали дождь, в результате чего выяснили, что ядовитые металлы быстро попадают в окружающую среду.

Эколог Эндрю Тернер рассказал, что и в другой таре можно найти большое количество частиц опасных металлов. Но решить проблему можно без особого труда, для чего достаточно перейти на безопасные экологические материалы.

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