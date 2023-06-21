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Гинеколог, доктор медицинских наук Антонина Ледина, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, опровергла распространенный среди женщин миф о прибавлении веса во время климакса. Специалистка подчеркнула, что климакс сам по себе не влияет на увеличение массы тела. Эпизод программы доступен на платформе Rutube.

Врач назвала заблуждением представление о том, что климакс автоматически приводит к набору веса. Ледина добавила, что миф о влиянии гормональных препаратов, которые женщины принимают для контрацепции или для лечения климактерического синдрома, на увеличение массы тела существует уже давно.

«На самом деле, если женщина не принимает гормоны, то ее масса тела будет увеличиваться», — отметила гинеколог. Она также добавила, что множество исследований подтверждают, что гормоны не только не способствуют набору веса и жировой ткани, но также имеют положительное воздействие на уровень холестерина.

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