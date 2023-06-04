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Специалист в области гештальт-терапии Любовь Розенберг на примере истории отношений певицы Наташи Королевой и стриптизера Тарзана рассказала, что могут чувствовать мужчины, которые изменяют или изменили своим супругам.

Напомним, что в семейной жизни Наташи Королевой и Тарзана произошло скандальное событие, когда стриптизер был уличен в измене. Однако в итоге Наташа его простила, ведь он во всем признался и попросил прощения. Но, несмотря на это, не все поклонники верят в искренность отношений пары. Многие считали, что Наташа легко простила своего супруга, и он вышел «сухим из воды».

Но гештальт-терапевт объяснила, что на самом деле мужчина при измене испытывает муки совести перед своей женой. Поэтому, по мнению Розенберг, Тарзану было тоже нелегко. А публичность скандала между парой придала еще большей осознанности совершенной ошибки. «Я надеюсь, что пара сделала необходимые выводы произошедшего. Поэтому данный инцидент наоборот мог сплотить их брак, сделав его крепче», – заявила специалист.

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