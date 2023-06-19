118 миллионов евро. Такова общая сумма контрактов, которые власти Германии намерены заключить с производителем боеприпасов – планируется закупить 16 тысяч снарядов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.

О закупке снарядов заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Он уточнил, что уже в ближайшие недели в бюджетный комитет Бундестага поступит соответствующая заявка. Предполагается, что поставщиком боеприпасов выступит концерн Rheinmetall. Он произведёт 155-миллиметровые боеприпасы для немецких гаубиц.

По данным, которые приводит немецкое СМИ, сейчас в распоряжении ВС ФРГ есть только 20 тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров. Однако запасы снарядов планируется с каждым годом повышать, чтобы соответствовать нормативам НАТО. Они предписывают Германии иметь в арсеналах не менее 230 тысяч снарядов указанного калибра уже к 2031 году.