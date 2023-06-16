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На первом этапе контрнаступления ВСУ планировали прорыв обороны ВС РФ и выходу к населенному пункту Токмак в Запорожской области. Однако эти планы сорвали российские войска, поэтому украинский Генштаб может приостановить операцию, заявил глава ОП Андрей Ермак.

На реализацию первого этапа отводилось три-четыре дня, однако он затянулся. Причем Киев вместо ожидаемых успехов сталкивается с крупными потерями личного состава и техники. Одной из самых серьезных проблем является активность российской авиации, которая, пользуясь отсутствием у противника ПВО, громит западные танки и живую силу.

Именно поэтому Генштаб ВСУ вынужден вернуться к планам отстраненного от командования главкома Валерия Залужного и приостановить контрнаступление до момента получения от Запада истребителей F-16 и большого количества систем противовоздушной обороны. При этом в офисе Зеленского заявляют, что президент США Джо Байден сейчас сильной зависит от Украины, поэтому будет вынужден согласиться ускорить передачу самолетов.

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