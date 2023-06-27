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На Украине не исключают, что частная военная компания “Вагнер” может начать наступательную операцию из Беларуси. Однако высокопоставленные представители ВСУ заявляют: украинская армия готова отразить такую атаку, и она станет для “Оркестра” последней. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Его слова приводит “Военное обозрение”.

Ранее после попытки мятежа 24 июня в Белоруссию отправился основатель ЧВК “Вагнер” Евгений Пригожин. Вслед за ним скоро, вероятно, переберутся и боеспособные части частной военной компании. По словам Наева, есть вероятность, что бойцы ЧВК со временем решат идти на Киев, однако как заверил генерал ВСУ, на границе с Беларусью украинская армия создала мощную линию обороны. Попытка начать отсюда наступление станет для ЧВК “Вагнер” самоубийством, подчеркнул Наев.

Ранее о возможном наступлении ЧВК “Вагнер” с территории Беларуси заявляли западные военные эксперты.

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