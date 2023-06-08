У США, судя по всему, нет уверенности, что украинская армия сможет добиться каких-либо значимых успехов в ближайшее время. Об этом могут свидетельствовать слова главы Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерала Марка Милли. В интервью агентству Associated Press он заявил, что конфликт между Москвой и Киевом может затянуться на “значительное время”. Об этом сообщает портал “Военное дело”.

Милли полагает, что боевые действия на Украине из активной фазы будут периодически переходить в “минуты тишины”. Стороны будут вести наступательные действия, а затем уходить в оборону.

Американский генерал также высказался и о недавних попытках ВСУ прорвать российскую оборону на некоторых участках фронта. Милли заявил: такие действия свидетельствуют о том, что украинские войска готовы к контрнаступлению, которое Киев анонсировал на протяжении многих месяцев. По мнению высокопоставленного военного США, личный состав ВСУ прошёл достаточную и длительную подготовку.