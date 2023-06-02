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ВС Украины продолжают атаковать приграничные регионы Российской Федерации с помощью беспилотных летательных аппаратов. Свое мнение по поводу сложившейся ситуации выразил глава центрального исполкома организации «Офицеры России» генерал-лейтенант Александр Михайлов.

По словам военного эксперта, страны коллективного Запада постоянно отправляют на Украину различные системы вооружений, в том числе и новинки для их апробации в условиях реального времени. К тому же, киевский режим понимая невозможность ведения наземной операции на территории России выбрал стратегию постоянных атак с воздуха малозаметными дронами.

Михайлов отметил, что российское военное командование предпринимает меры по защите неба от угрозы со стороны беспилотников ВС Украины, однако пока с проблемой справиться не удается. Поэтому единственным вариантом разрешения ситуации является уничтожение представителей киевского режима на Украине.

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