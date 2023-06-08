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Текущие попытки украинских подразделений атаковать российские оборонительные позиции на Запорожском направлении являются лишь прелюдией к основному удару со стороны ВС Украины. Об этом в интервью изданию Fronda заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

По его словам, Киев обязан провести успешную наступательную операцию на фронте и добиться значимого успеха до июльского саммита НАТО, который должен пройти в Вильнюсе. Поэтому уже в ближайшее время вооруженные силы должны бросить в атаку свои основные силы, иначе Запад усомнится в способностях Киева одержать победу на поле боя.

Скшипчак предполагает, что основное контрнаступление украинских сил должно состояться после 15 июня. При этом Киев обязан продемонстрировать всему миру, что украинская армия способна одержать победу на поле боя над российскими силами. В противном случае Запад перестанет активно поддерживать киевский режим, резюмировал польский генерал.

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