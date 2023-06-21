ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Численность британской армии в настоящее время составляет примерно 76 тысяч человек. Это вдвое меньше, чем 30 лет назад. При этом численность ВС Великобритании продолжает сокращаться. В итоге, это может привести к тому, что страна потеряет лидирующие позиции в НАТО. Такое мнение высказал заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд – передаёт ТАСС со ссылкой на публикацию в газете The Daily Telegraph.

По словам Редфорда, необходимо вкладывать больше средств в развитие британской армии. Генерал отметил, что сейчас у Соединённого Королевства недостаточно военной мощи, чтобы адекватно реагировать на угрозы, которые возникают в мире. При этом высокопоставленный военный подчеркнул также важность модернизации армии, но по его словам, она должна происходить одновременно с наращиванием численности вооружённых сил страны.

Генерал также обратил внимание, что сейчас у Великобритании “удачная позиция в НАТО”, но если армию не увеличивать, то страна может провалиться “глубоко вниз”.

Вам может понравиться

Игорь Николаев шокировал поклонников отсутствием кудрявых волос

Певец и композитор Игорь Николаев привел в шок многих своих поклонников, опубликовав фото без кудрявых волос. Артист поделился в своем блоге кадрами с дочерью, рожденной в браке с Юлией Проскуряковой.

Российский военный рассказал, как ВСУ бросают раненных солдат на поле боя

Боевики ВСУ бросают своих сослуживцев на поле боя, даже не пытаясь их спасти в случае ранения. В панике они просто убегают, забывая о “побратимах”, рассказал командир штурмового отряда морской пехоты

Военнослужащий из Бурятии первым получил миллион рублей за уничтожение танка Leopard

Военнослужащий 37-й мотострелковой бригады из Бурятии Андрей Кравцов получил за уничтожение танка “Леопард 2” один миллион рублей. Он стал первым российским бойцом, ликвидировавшим немецкую боевую машину в зоне СВО на