Численность британской армии в настоящее время составляет примерно 76 тысяч человек. Это вдвое меньше, чем 30 лет назад. При этом численность ВС Великобритании продолжает сокращаться. В итоге, это может привести к тому, что страна потеряет лидирующие позиции в НАТО. Такое мнение высказал заместитель верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе британский генерал Тим Редфорд – передаёт ТАСС со ссылкой на публикацию в газете The Daily Telegraph.

По словам Редфорда, необходимо вкладывать больше средств в развитие британской армии. Генерал отметил, что сейчас у Соединённого Королевства недостаточно военной мощи, чтобы адекватно реагировать на угрозы, которые возникают в мире. При этом высокопоставленный военный подчеркнул также важность модернизации армии, но по его словам, она должна происходить одновременно с наращиванием численности вооружённых сил страны.

Генерал также обратил внимание, что сейчас у Великобритании “удачная позиция в НАТО”, но если армию не увеличивать, то страна может провалиться “глубоко вниз”.