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Командующий 58-й армии ВС РФ рассказал, в чём заключался план украинских войск во время наступления на запорожском направлении. Генерал-майора Ивана Попова цитирует РИА “Новости”.

По словам российского военного, ВСУ пытались прорваться к морю. Однако слаженные действия российских подразделений не дали им этого сделать. Разведка и наблюдение за противником были организованы на высоком уровне, что позволило моментально среагировать на движение всех четырёх колонн украинских войск. При этом важную роль в отражении наступления ВСУ сыграла пехота – подчеркнул генерал-майор.

В последние дни украинская армия предпринимала наступательные действия на разных участках линии боевого соприкосновения. Накануне ВСУ пошли в атаку на запорожском направлении. Однако никаких целей не достигли, а понесли серьёзные потери и отступили на исходные позиции.

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