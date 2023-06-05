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Интенсивная военная поддержка Украины Западом не означает, что контрнаступление ВСУ будет удачным. Предсказать сейчас его исход не может никто, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов Марк Милли.

Он отметил, что ВСУ хорошо подготовлены к контрнаступлению. США и их союзники по НАТО предоставили Киеву вооружение и тяжелую бронетехнику, снабдили всем необходимым снаряжением, обеспечили обучение военнослужащих. Но говорить об успехе все же преждевременно, сообщил Милли в интервью телеканалу CNN.

Упомянул он также и разведывательную информацию, которую Соединенные Штаты регулярно передают Украине, чтобы обеспечить максимальную эффективность ее боевых действий, передает РИА Новости.

Напомним, что 4 июня ВСУ существенно активизировались на Запорожском и Южно-Донецком направления. Российские ВС отбросили на исходные позиции подразделения противника, которые сумели прорвать оборону. Украинские формирования понесли потери в живой силе и технике.

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