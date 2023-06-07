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Первая волна контрнаступления ВСУ была отбита относительно малыми силами благодаря обороне, которую ВС РФ выстроили под командованием генерала Сергея Суровикина, заявил Герой России Сергей Липовой.

Он отметил, что бывший командующий Объединенными силами учитывал все законы инженерной науки и выстраивал линии обороны таким образом, чтобы сделать их непроходимыми для противника. Эффективность таких решений показали первые попытки Киева перейти к контратакующим действиям.

Несмотря на численное превосходство противника, российские ВС не просто отразили атаку, но и заставили ВСУ вернуться на исходные позиции с серьезными потерями в живой силе и технике. Это подорвало уверенность боевиков в успешном исходе контрнаступления.

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