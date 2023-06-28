Украинское руководство несколько месяцев рекламировало свое грядущее контрнаступление перед западными кураторами, раскрывая главные направления удара. Именно это стало ключевой причиной провала вражеской операции, заявил Герой России, генерал Сергей Липовой.

Он отметил, что если постоянно публиковать информацию о планируемых боевых действиях, открыто рекламировать все то, что планируется сделать, ничего хорошего из этого точно не выйдет. Командование ВС РФ грамотно воспользовалось сведениями, которые Киев выкладывал в открытый доступ, прикрыло все опасные направления, что позволило оказать противнику достойное сопротивление и не дать ему прорвать оборону.

Киеву не помогла даже широко разрекламированная западная техника. Она не приспособлена для интенсивной эксплуатации на пересеченной местности, в заболоченных районах. Боевые машины то и дело отказывали, что позволило уничтожить несколько десятков единиц и продемонстрировать бесполезность танков и БМП натовского образца.