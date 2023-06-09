Священник канонической Украинской православной церкви задержан СБУ в Киевской области. Правоохранители остановили священнослужителя и обнаружили в его смартфоне благодарность от руководителя Тверской митрополии РФ, датированную текущим годом, российскую литературу и номера абонентов РФ. Это стало основанием для обвинения в якобы подготовке “диверсионной деятельности”.

“Благодарность уже есть, а духовное исцеление настоятель получит в СБУ!”, написали украинские пограничники в официальном телеграм-канале.

В настоящий момент на Украине продолжаются захваты храмов УПЦ Московского патриархата, сама церковь запрещена на законодательном уровне. Против целого ряда священнослужителей, которые якобы имеют связи с РФ, введены санкции.

Захватами храмов занимаются раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ).