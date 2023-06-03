Портал Gazeta.ru рассказал о миллиардерах, которые работают в сфере IT и не прекращают попыток найти способ жить вечно.

Так, Питер Тиль, который создал платежную систему PayPal, надеется на чудодейственные свойства низких температур. Он согласился на то, чтобы его после смерти погрузили в анабиоз, чтобы новые поколения, которые будут владеть уникальными технологиями, попытались вновь вдохнуть в него жизнь.

Дженсен Хуанг, возглавляющий компанию NVidia, когда-то заявил, что после 60 лет хотел бы превратиться в робота и продолжать руководить своим бизнесом уже в таком виде.

Илон Маск беспрерывно работает над технологиями искусственного интеллекта. Он создает чип, который можно было бы вживить непосредственно в мозг и обеспечить с его помощью связь с ИИ.

Сэм Альтман, возглавляющий компанию OpenAI, вкладывает средства в создание таблеток, способных обеспечить вечную молодость. Кроме того, он регулярно принимает препарат долголетия метформин, совсем не употребляет в пищу мясо и активно занимается спортом.