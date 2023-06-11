Американский IT-гигант Microsoft решил перевести своих ведущих сотрудников, занятых в области исследования систем на основе Искусственного Интеллекта, из Китая в Канаду в связи с закрытием своего учебного центра в КНР. Об этом в своем материале сообщает издание Financial Times.

Автор статьи обращает внимание, что руководство компании Microsoft Research Asia (MSRA), расположенной в Пекине, начало оформлять визы для своих лучших сотрудников для переезда в Канаду. Сообщается, что они будут переведены в исследовательский институт компании, расположенный в Ванкувере.

Таким образом, компания Microsoft реагирует на напряженность в отношениях между Китаем и США на международной арене. По данным издания, американский IT-гигант планирует перевести от 20 до 40 своих сотрудников в новую лабораторию в Ванкувере.

При этом два сотрудника офиса MSRA уже подтвердили изданию, что им поступили предложения от китайских интернет-компаний о работе, однако они выбрали переезд в Канаду.