Антироссийские санкции неэффективны и контрпродуктивны. Такое мнение высказала французский политолог, полковник оперативного резерва ВС Франции Каролина Галактерос. Её слова, сказанные в эфире программы “Соловьев LIVE”, приводит РИА “Новости”.

По словам Галактерос, главными инициаторами санкционной политики против России являются Лондон и Вашингтон. Они всеми силами стараются отрезать Москву от Европы и тем самым ослабить евразийский континент, который уже длительное время считают одним из мировых центров. В то же время санкции на экономику России повлияли незначительно, лишь усилив развитие страны, отметила специалист.

Санкционное давление на Россию страны Запада усилили после начала специальной военной операции в Донбассе. Экономические ограничения, в частности, коснулись импорта российских энергоносителей, банковского сектора, международной торговли и так далее. По замыслу западных политиков, изоляция России от европейского и американского рынков должна была подорвать экономику страны, но этого не произошло. Российская экономика в короткий срок смогла переориентироваться на Восток, куда, например, продолжаются поставки нефти в больших объёмах.