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Контрнаступление ВСУ развивается не по тому сценарию, на который надеялись Киев и его западные союзники. Первую линию обороны российских войск прорвать не удаётся, а украинская армия несёт большие потери. В том числе и в тяжёлой технике, которую передал Запад. Это стало для Киева “неприятным сюрпризом”. Такую точку зрения высказал научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф. Его слова, сказанные в интервью изданию Figaro, приводит РИА “Новости”.

По мнению офицера, данные российской стороны о большом числе выведенных из строя немецких танков Leopard и различных бронемашин заслуживают доверия. Причём вряд ли повреждённая, но уцелевшая техника может быстро вернуться на поле боя – Запад предоставил Киеву сложное вооружение, которое требует к себе профессионального подхода, а специалистов в боевых условиях найти очень сложно, подчеркнул Кемпф.

Другим неприятным сюрпризом стала неприступность первой линии обороны российских войск, отметил французский генерал. Запад был удивлён, что российские войска будут настолько упорно удерживать первую, обычно не самую мощную линию оборонительных позиций.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял о “катастрофических потерях” ВСУ во время контрнаступления. Глава государства уточнял, что российские войска с начала июня уничтожили до 30% от всех бронемашин и танков, которые Киеву передал Запад.

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