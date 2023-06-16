Легкие колесные танки AMX-10RC, которые Украине подарила Франция, оказались совершенно бесполезными “жестянками” и существенно подпортили планы Киева на контрнаступление. Выяснилось, что хотя по скорости и маневренности они не уступают другим боевым машинам, но отсутствие серьезной защиты сводит эти возможности к нулю.

Именно поэтому украинские боевики на AMX-10RC стараются в основном скрывать эти машины с глаз, пряча за частными домами или в рельефе местности. Это позволяет иногда вести огонь, а также дополнительно защищать то, что французы называют танком.

Украинские военные предпочитают использовать советские Т-72 вместо французских бронемашин, которые предназначены разве что для патрулирования или для разведки или ударов из засады.