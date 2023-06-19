Во Франции в регионе Миал есть огромная сеть подземных пещер под названием Трубак. Их исследования начались еще в 20 годах 19 века. По словам современных спелеологов, оказалось, что ходы системы пещер достигают целых 10 километров в длину.

Одним из самых главных феноменов, связанных с этой системой пещер, являются огромное количество подземных минералов, которые получили название «Ста тысяч солдат». Имеющиеся в этих пещерах образования сформировались под водой. Их состав, по словам специалистов, очень необычный.

Они включают в себя 95% кальцита, а остальные 5% – глину. Отличаются эти минералы от классических пещерных сталагмитов и сталактитов тем, что над ними нет нависающих «партнеров». Ученые до сих пор не выяснили, каким образом смогло образоваться данное явление. Им еще не удалось объяснить многие аспекты появления «ста тысяч солдат».

Стоит отметить, что пещеры в регионе Миал привлекают сотни любителей и специалистов, желающих увидеть эти удивительные минералы своими глазами.