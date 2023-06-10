Телеграм-канал “БОБР” (Беспилотный отряд быстрого реагирования) опубликовал видеозапись уничтожения колонны западной бронетехники ВСУ роем FPV-дронов. Отмечается, что беспилотники уничтожили 10 единиц техники, в числе которых оказались бронетранспортеры производства США.

Помимо БТР M113, БПЛА ликвидировали один советский танк Т-72, несколько боевых машин пехоты “Брэдли”, а также броневик HMMWV. Под удар попали и грузовые автомобили с личным составом, вооружением и боеприпасами. Авторы публикации заявляют, что такой массовой атаки роем беспилотников Россия ранее еще не проводила.

Также сообщается, что противник пытался задействовать против дронов средства радиоэлектронной борьбы, но это никак не помогло ему защитить колонну. Управляли беспилотниками бойцы 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ.