Российский FPV дрон-камикадзе уничтожил в зоне проведения специальной военной операции украинскую БМП-1. Портал “Военный осведомитель” опубликовал видеозапись этой атаки.

На кадрах можно увидеть, как беспилотник обнаруживает цель и заходит на нее. После удара внутри боевой машины пехоты детонирует боекомплект, что повышает мощность взрыва и позволяет полностью уничтожить БМП.

Напомним, что ВС РФ все чаще начали использовать FPV-дроны в СВО. Эти “птички” обеспечивают возможность уничтожать технику противника и его живую силу, наносить удары по опорникам и командным пунктам, обнаруживать позиции ВСУ и наводить на них артиллерию. Используют ВС РФ и другие беспилотники, как разведывательные, так и ударные.