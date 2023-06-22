18 июля в Атлантическом океане пропал туристический батискаф «Титан» компании Ocean Gate, который направлялся на местонахождение останков «Титаника», затонувшего в 1912 году. Отмечается, что связь с глубоководным аппаратом прервалась уже через 1 час 45 минут после погружения. О пропаже батискафа представители компании Ocean Gate заявили 19 июня.

На борту туристического батискафа «Титан» находилось пять человек: пилот и основатель компании Ocean Gate Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и исследователь Хэмиш Хардинг, предприниматель из Пакистана Шахзада Дауд и его 19-летний сын Сулейман.

СМИ со ссылкой на представителей Береговой охраны США сообщают, что кислород на борту туристической субмарины должен был закончиться 22 июня в 14:08 по московскому времени. Расчеты были сделаны исходя из имеющихся данных по системе жизнеобеспечения в батискафе. Отмечается, что все ресурсы рассчитаны максимально на 98 часов.