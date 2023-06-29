Наступательные действия украинской армии под Новой Токмачкой стали настоящей катастрофой для ВСУ. Всего в течение двух часов сборная боевая группа 33-й и 47-й бригад украинских вооруженных сил потеряла пятую часть немецких танков «Леопард 2А6» и американских бронетранспортеров М-2 «Брэдли», а также больше половины «Леопардов 2R».

Об этом в своем материале сообщает обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. По его словам, 8 июня украинские силы попытались атаковать российские позиции под Новой Токмачкой в направлении поселка Работино, однако понесли огромные потери. Аналитики подсчитали суммарные потери боестолкновения 47-й и 33-й бригад ВСУ с российскими мотострелками 70-го и 291-го полков.

Самую большую опасность для наступающей украинской техники представляют собой российские мины ТМ-62, которые установлены очень плотно. Поэтому на фотографиях уничтоженная техника ВСУ стоит разбитой буквально в метре друг от друга. Также российская армия успешно уничтожала западную бронетехнику украинской армии противотанковыми ракетами, которые запускали с вертолетов Ка-52.

В результате двухчасового боя штурмовые группы ВС Украины потеряли 17 американских бронемашин М-2 «Брэдли», 4 немецких танка «Леопард 2А6», 3 немецких танка «Леопард 2R» и 1 бронемашину «Бизон». Потеря 15% западной техники не остановила украинское наступление, хотя в значительной степени замедлила его, резюмирует Дэвид Экс.