Потери украинской армии, брошенной в контрнаступление через минные поля, оказались гораздо больше, чем предполагалось ранее. Попытка пересечь заграждения, предварительно не проделывая в них ходов с применением специальной техники, стала для ВСУ настоящей катастрофой, сообщило издание Forbes.

Обозреватель Дэвид Экс, публикация которого переведена РИА Новости, пояснил, что эксперты внимательно проанализировали сделанные с беспилотников видеозаписи и обнаружили более 25 единиц техники. Это не только танки Leopard 2 и БМП M2 Bradley, но еще и установки для разминирования Wisent и Leopard 2R.

“За кровавый час или два боевая группа 47-й и 33-й бригад потеряла почти пятую часть украинских М2, пятую часть своих Leopard 2A6 и половину Leopard 2R”, – написал Экс.

В распоряжении ВСУ имеется несколько десятков установок для разминирования Wisent, поэтому потеря одной из них не является серьезной проблемой. Но вот танков Leopard и БМП “Брэдли” у Киева не больше сотни и потеря каждой единицы снижает способность украинской армии к продолжению эффективных боевых действий.