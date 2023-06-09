Гражданам России все сложнее стало проходить финскую границу на пропускных пунктах в Суоми, ведь отношение финских пограничников очень предвзятое. Один из сотрудников скандинавской погранслужбы назвал российских туристов лжецами.

Супружеская пара отправилась два месяца назад в Европу из Российской Федерации. На финской границе они рассказали, что будут лететь далее в Турцию, поэтому получили одобрение. А когда они прибыли в Стамбул, то полетели уже в зону Шенгена.

На обратном пути они выезжали напрямую из Финляндии, где столкнулись с неприятностями из-за допроса финских сотрудников погранслужбы. По словам российской туристки, с ними разговаривали грубо, на повышенных тонах. Спрашивали, почему не уведомили о том, что из Стамбула намерены отправится в Шенгенскую зону. Когда туристы ответили, что на тот момент еще не планировали точный маршрут, их обозвали лжецами. Однако их визы они не аннулировали, хотя встречается и такое.