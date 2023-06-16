Среди уничтоженных немецких танков Leopard, которые находились в распоряжении ВСУ, были в том числе и те, что Финляндия передала Украине. Об этом заявил военный эксперт подполковник Рауль Кортет в беседе с газетой Uuisi Suomi – передаёт РИА “Новости”.

В публикации уточняется, что речь идёт о танках Leopard 2R. Специалист отметил, что вероятно они были уничтожены противотанковыми ракетами – об этом свидетельствует характер повреждений, которые можно увидеть на снимках подбитой тяжёлой техники. Что же до принадлежности её Финляндии, то это выдают танковые тралы, которые также можно заметить на снимках, добавил Кортет.

Сообщения об уничтоженных и захваченных танках Leopard стали появляться с начала июня, с момента начала контрнаступления ВСУ. Кроме немецкой тяжёлой техники, ВСУ лишились и множества БМП Bradley, которые предоставили Украине США.