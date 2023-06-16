Финляндия готовится отправить в распоряжение ВСУ новое вооружение. В стране уже подготовлен очередной, 17-й по счёту, пакет военной помощи. Об этом рассказал министр обороны Финляндии Антти Кайкконен – передаёт РИА “Новости”.

Кайкконен не уточнил, какое именно оружие, технику или оборудования направит Хельсинки Киеву. В то же время глава военного ведомства подчеркнул, что пакет военной помощи формируется с учётом пожеланий украинской стороны. Свежую информацию о потребностях ВСУ министры обороны союзных Украине стран получили на завершившейся недавно встрече глав военных ведомств стран-участниц НАТО. Встреча прошла в Брюсселе.

В Москве не раз отмечали, что поставка Западом вооружения Украине ведёт лишь к дальнейшей эскалации конфликта. Недавно на встрече с военкорами президент России Владимир Путин заявлял, что у Запада есть все возможности завершить украинский конфликт: для этого нужно лишь перестать поставлять Киеву оружие и военную технику.