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Милана Пономаренко, финалистка десятого сезона шоу «Голос. Дети» была в команде Егора Крида. Во время участия в проекте 15-летняя исполнительница позитивно отзывалась о своем наставнике. В шоу Милана заняла второе место. Причем многие зрители проекта надеялись, что победу все-таки отдадут именно Милане.

Участница шоу вместе со своим наставником исполнила дуэтом композицию «Прекрасное далеко», которая невероятно понравилась зрителям. В свою очередь, Егор дал обещание своей подопечной, что запишет вместе с ней этот трек. Однако в реальности композиция в исполнении Крида и Миланы Пономаренко так и не увидела свет.

По словам Миланы, после того, как она начала сотрудничать с продюсером Ильей Колтуновым, Егор передумал выпускать вместе с ней песню. Девушка рассказала, что узнав о том, что у нее появился продюсер, Егор Крид ей лично написал сообщение, в котором было слово «Удачи». С тех пор общение Миланы и Крида полностью прекратилось. А о выходе совместной песни теперь не может быть и речи.

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