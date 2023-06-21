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Главный тренер сборной Польши по футболу Фернанду Сантош на пресс-конференции после поражения от Молдавии (2:3) не смог объяснить, что произошло на поле. Напомним, что польские футболисты в первом тайме забили два мяча, но во втором пропустили три.

“Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни, у меня нет этому объяснения. В первом тайме мы играли очень хорошо, были сосредоточены, создали много голевых моментов и забили два мяча, а могли и три-четыре. Молдова нам совершенно не угрожала, мы держали встречу под контролем”, – сказал тренер журналистам.

Он добавил, что просил игроков не сбавлять темпов во втором тайме, но команда в буквальном смысле с поля исчезла. Это позволило сопернику взять инициативу в свои руки и одержать волевую победу.

“Мы дали сопернику сыграть, хотя было достаточно того, о чем мы говорили в предматчевых интервью, а именно – уважать игроков из Молдовы так же, как мы уважали немцев несколько дней назад. Отнеситесь к ним серьезно до самого конца. Поздравляем Молдову, но мы сами проиграли этот матч”, – подвел итог Сантуш.

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