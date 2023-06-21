Главный тренер сборной Польши по футболу Фернанду Сантош на пресс-конференции после поражения от Молдавии (2:3) не смог объяснить, что произошло на поле. Напомним, что польские футболисты в первом тайме забили два мяча, но во втором пропустили три.

“Я никогда не видел ничего подобного в своей жизни, у меня нет этому объяснения. В первом тайме мы играли очень хорошо, были сосредоточены, создали много голевых моментов и забили два мяча, а могли и три-четыре. Молдова нам совершенно не угрожала, мы держали встречу под контролем”, – сказал тренер журналистам.

Он добавил, что просил игроков не сбавлять темпов во втором тайме, но команда в буквальном смысле с поля исчезла. Это позволило сопернику взять инициативу в свои руки и одержать волевую победу.