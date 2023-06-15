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Офицер танкового подразделения из Австрии, пожелавший остаться неизвестным, рассказал изданию EXXpress о грубейших ошибках, допущенных ВСУ в ходе контрнаступления. Он также предположил, что РФ выставит захваченные в качестве трофеев немецкие танки Leopard 2 на Красной площади в Москве.

Киев проигнорировал необходимость в грамотной маскировке западной боевой техники, а также бросил ее в бой первой, фактически подставляя под удар. Ранее военный эксперт Виктор Литовкин рассказал, что ВСУ специально делают это, чтобы наступление было демонстративным.

Кроме того, серьезной ошибкой стало слишком близкое расположение боевых машин друг к дружке, из-за чего их маневренность оказалась сильно ограниченой.

В результате боевики бросили танки на поле боя и спаслись бегством, а ВС РФ получили весьма ценные трофеи. Напомним, помимо “Леопардов”, в их распоряжении оказались и БМП “Брэдли” американского производства.

По мнению офицера, западные страны хотя и говорят, что уничтожение и захват танков были ожидаемыми, но на деле для них это серьезная трагедия.

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