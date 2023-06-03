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Великобритания может быть полностью изолирована от мира всего одним ударом России, если она перережет подводные трубопроводы и кабели. Тайные атаки на эту инфраструктуру чрезвычайно опасны для Лондона, уверен эксперт Марка Сидуэлл.

В своей публикации в издании Express он отметил, что особенно страшны подобные удары в зимний период. Если в Великобританию перестанет поступать газ, то она столкнется с серьезными проблемами, передает РИА Новости.

Напомним, что подобные публикации время от времени появляются в британских СМИ. Их авторы раздувают панику, заявляя об исследовательских кораблях России и мини-субмаринах, которые способны перерезать кабели и трубы, находящиеся на огромной глубине. Россия не присоединяется к обсуждению таких фантастических сценариев, так как Москва неоднократно заявляла об отсутствии агрессивных планов в отношении Великобритании и других стран.

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