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Год назад 20 июня 2022 года после освобождения населенного пункта Попасная был подписан указ о вручении звезды Героя России Евгению Пригожину. Глава частной военной компании «Вагнер» также имеет почетные звания Героя ДНР и Героя ЛНР.

По его словам, он смог получить звезду Героя России благодаря самоотверженности и героизму бойцов ЧВК «Вагнер» и военнослужащих из состава подразделений Министерства обороны РФ, которые поддерживали их наступление на Попасную.

Напомним, что Евгений Пригожин и Дмитрий «Вагнер» Уткин после освобождения населенного пункта Артемовск (украинское название Бахмут) отказались от получения государственных наград, поскольку «Родина и так достаточно высоко отметила их прежние заслуги».

При этом глава ЧВК «Вагнер» отметил, что простые бойцы его компании после 25 мая 2023 года не получали никаких государственных наград, хотя списки всех отличившихся в ходе освобождения Артемовска бойцов находятся на утверждении в Министерстве обороны РФ.

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