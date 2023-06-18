Три дня назад появился релиз игры Diablo IV и сразу же установил рекорд по скорости продаж. Это подтверждает, что продолжение творения студии Blizzard Entertainment ждали миллионы геймеров во всем мире.

Авторы игры выпустили ее сразу для всех игровых платформ и предусмотрели синхронизацию, чтобы геймер мог переходить с одной платформы на другую без потерь прогресса.

В новой части разработчики вернули ту мрачную атмосферу, которая так привлекала игроков в первых эпизодах. Также они объединили все лучшее и избавились от недостатков.

Сюжет все тот же, игроки становятся участниками непрекращающегося противостояния между Преисподней и Небесами. В открытом мире Санктуария от них требуется раскрывать древние секреты и сражаться с силами зла, чтобы не дать окончательно погрузить его в мир хаоса.

Персонаж создается самим игроком, ему предоставляется возможность настроить внешность, снаряжение и умения. Имеется корпоративный режим, в котором существует возможность объединения до 4 игроков для совместного выполнения заданий.

К преимуществам игры можно отнести возможность ее запуска на не слишком требовательном “железе”. Разработчики оптимизировали игровой процесс, поэтому владельцы Windows 10 вполне смогут насладиться им сполна.