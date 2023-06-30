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Бойцы ЧВК “Вагнер” всегда отказывались от духовных наставлений и причащений во время визитов в зону специальной военной операции священнослужителей. Кроме того, многие из них являются последователями языческих и оккультных практик, рассказал Викарий Патриарха Кирилла епископ Евфимий Луховицкий.

Он пояснил, что даже на эмблеме ЧВК “Вагнер” нет никаких упоминаний о Родине и чести. Вся символика “оркестрантов” указывает на смерть и кровь. Что в итоге и стало причиной, по которым бойцов охватили демонические страсти.

Главная из них – это грех властолюбия, который заставляет человека, поддавшегося демоническим страстям, ставить собственные амбиции выше Родины, из-за них ставить под угрозу существование целого государства.

Евфимий отметил, что подобные вещи замечал еще когда ЧВК “Вагнер” участвовали в боевых действиях в рамках СВО.

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