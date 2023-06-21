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Американские ученые из Стэнфордского университета смогли найти связь между бытовой газовой плитой и развитием рака крови. Согласно научным исследованиям, результаты которого были напечатаны в журнале Environmental Science & Technology, во время приготовления пищи на газовой плите вырабатывается большое количество канцерогенов, негативно влиявших на здоровье человека.

Согласно результатам исследования, работа одной конфорки газовой плиты вместе с разогретой до 180 градусов духовкой выделяет в 10-25 раз больше бензола, чем во время аналогичной работы электрической плиты. Во время приготовления пищи на газовой плите бензол может проникать в соседние жилые помещения. Причем бытовые вытяжки не всегда эффективно справляются с снижением опасной концентрации бензола и других вредных веществ, отметили исследователи.

Ученые подсчитали, что во время приготовления пищи на газовой плите концентрация бензола в помещении может быть существеннее, чем среднестатистические показатели концентрации вредных веществ при пассивном курении.

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