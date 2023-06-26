Энтузиасты увлеклись идеей запуска ИИ-бота Chat GPT на операционных системах, которые его не поддерживают и добиваются в этом успеха. Сперва появилась программа JavaGPT для до сих пор остающейся популярной ОС Windows XP, а после нее удалось разработать софт и для более древней Windows 3.1.

Приложение WinGPT, разработанное народным умельцем, подключается напрямую к серверу OpenAI API, из-за чего исчезает необходимость в применении дополнительной прокси-машины. Для подсоединения используется стандарт шифрования TLS 1.3, который был выпущен в 2018 году.

Отмечается, что на Windows 3.1 Chat GPT функционирует вполне исправно, но с несколькими ограничениями. К примеру, он не учитывает контекст всей беседы с пользователем, а получает только короткие ответы. Это объясняется ограничениями использования ресурсов памяти. Но даже в таком виде запуск искусственного интеллекта на операционной системе, разработанной три десятилетия назад, является серьезным достижением.