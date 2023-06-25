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Российская фэнтезийная картина «Последний богатырь» получит свое продолжение, однако уже в формате сериала. Режиссером шоу станет Антон Маслов. Роль Ивана вновь исполнит актер Виктор Хориняк, Бабу Ягу сыграет Елена Яковлева, а Финиста  – Кирилл Зайцев. Александр Лыков исполнит роль Соловея-разбойника. Роль молодой Бабы Яги воплотит Юлия Пересильд, а повзрослевшую Василису сыграет Александра Урсуляк.

Отмечается, что сюжет сериала будет повествовать о событиях по прошествии 20 лет. Иван, достигший зрелого возраста, будет заниматься воспитанием двух дочерей – Софьи и Марьи. По сюжету младшая дочь, Софья, отправится в прошлое, в Москву в 2017 год, ради спасения Белогорья.

Напомним, что «Последний богатырь» – это российский приключенческий фэнтези-фильм, снятый в комедийном жанре. Картина произведена кинокомпанией Yellow, Black and White совместно с Уолт Дисней Компани СНГ. Режиссером полнометражных трех частей стал Дмитрий Дьяченко.

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