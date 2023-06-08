Популярная телеведущая Елена Летучая опубликовала в своем Телеграм-канале пост, в котором назвала главный минус отдыха на Мальдивах. По ее словам, один из островов переполнен грудами мусора.

Ведущая рассказала, что Мальдивы у большинства людей ассоциируются с чистым морем и белым песочным пляжем. Но мало кто из россиян знает, что на один из мальдивских островов под названием Тилафуши свозятся груды отходов. Летучая написала, что совсем недавно этот остров был таким же красивым местом, как и другие мальдивские острова. «Но там нет роскошных отелей, там жгут костры».

По мнению телеведущей, ситуация с большим количеством мусора вполне объяснима, ведь Мальдивы ежегодно посещают почти 2 миллиона туристов. А так как один человек после себя оставляет примерно 3.5 кг мусора в день, то в итоге образуется колоссальное количество отходов. Но ситуация осложняется тем, что не в каждом отеле осуществляется сортировка мусора. А это усложняет его переработку. В итоге мусорная свалка, расположенная на острове Тилафуши, постепенно разрастается в сторону моря. А это в итоге приводит к его загрязнению.

«Пожалуйста, разделяйте мусор. Иначе мы все погрязнем в одной большой свалке», — написала в завершении своего поста телеведущая.