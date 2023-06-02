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Страны Североатлантического военного блока не готовы предоставить Украине полный пакет мер безопасности, включая обязательства о взаимной обороне. Сейчас НАТО может предложить Киеву лишь ограниченные гарантии безопасности. Такое мнение высказала обозреватель Мария Саукильо в своей статье для издания El País – сообщает РИА “Новости”.

По мнению Саукильо, нерешительность стран Запада основана на страхе быть втянутыми в прямое военное противостояние с Москвой. Это может произойти, если НАТО гарантирует Украине безопасность за счёт договора о взаимной обороне. Сейчас на Западе рассматриваются более мягкие меры безопасности, которые в теории не должны втянуть страны Европы и США в боевые действия.

В то же время Саукильо указывает, что на Западе прекрасно осознают, что ограниченные гарантии безопасности – не то, чего требует Украина, поэтому вряд ли Киев будет удовлетворён таким развитием событий.

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