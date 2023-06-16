После неудачного начала контрнаступления ВСУ Киев наткнулся на ожесточенное сопротивление ВС РФ, которые отлично подготовились к отражению вражеских атак. Украина понесла крупные потери, однако сейчас изменила тактику и наращивает силы только на нескольких направлениях.

Одно из них – Южно-Донецкое, где главной целью ВСУ было проведение разведки боем. Таким образом они искали уязвимые места в линии обороны, чтобы нанести удар именно в такую точку и прорвать оборонительные порядки российских войск.

Однако РФ разгадала этот “хитрый” план. Куда бы не сунулись боевики ВСУ, они постоянно натыкались на монолитную оборону, прорвать которую было практически невозможно. Именно это привело к потере огромного количества танков, других бронемашин и нескольких сотен человек личного состава.