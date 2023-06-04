Многокилометровая линия боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины позволяет командованию ВСУ проводить провокационные и болезненные вылазки ДРГ на разных участках фронта, в частности Белгородской области, для растягивания российских сил.

Однако, по мнению военных экспертов, увеличившаяся интенсивность артиллерийских обстрелов украинской армии на запорожском направлении указывает на тот факт, что киевский режим выбрал это направление в качестве основного для своего масштабного контрнаступления.

В своем интервью Wall Street Journal украинский президент Зеленский подчеркнул, что ВСУ готовы к проведению контрнаступления, но не откажутся от предоставления еще 50 зенитных комплексов Patriot. Такая противоречивая риторика украинского лидера обусловлена тем фактом, что главная репетиция контрнаступления украинской армии закончилась полным провалом.

После потери Артемовска (украинское название Бахмут) 20 мая киевский режим собрал мощный ударный кулак для контратаки с флангов населенного пункта, чтобы попытаться окружить российскую группировку сил. Однако после успешного продвижения на 300 метров вперед украинские подразделения встали. Причем остановку контрнаступления под Артемовском был вынужден признать и генерал ВСУ Сырский и министр обороны Резников.

Эксперты уверены, что командование ВС Украины прекрасно понимает, что в полях их подразделения не могут показать успешный результат, а поэтому будут нацелены на захват одного из городов на юге Украины, чтобы закрепиться в жилой застройке. Вероятнее всего, такой целью станет Энергодар, поскольку на его территории расположена крупнейшая атомная станция Европы.