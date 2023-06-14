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Безэкипажные катера, которые Киев уже несколько раз использовал для атак на корабли Черноморского флота, подходят разве что для радиотехнической и метеорологической разведки. Издание “Взгляд” пишет, что на большее эти надводные беспилотники не годятся.

Впрочем, некоторые эксперты отмечают маневренность и высокую скорость катеров. Так, капитан третьего ранга запаса Максим Климов поясняет, что эти качества позволяют наносить мощные удары по противнику с применением надводных дронов. Однако для этого их потребуется не три и не шесть, как было в случаях с кораблями “Иван Хурс” и “Приазовье”, а значительно больше.

В небольших количествах беспилотники также можно применять для обнаружения подводных лодок и для противоминной обороны, уверены аналитики.

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